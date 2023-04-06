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Со всего мира в поддержку украинской медицины доноры пожертвовали более 1,3 млрд грн

6 апреля, 2023 четверг
16:13
Здоровье

За 11 месяцев небезразличные со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"United24 стала окном для поддержки Украины людьми со всего мира. Так, за 11 месяцев было собрано 1 343 608 901,36 грн только для направления "Медицинская помощь", - пишет пресс-служба.

За эти средства заключили контракты на 108 483 единиц оборудования на сумму 1,0478 млрд гривен.

Сообщается, что 108 тысяч единиц оборудования на 744,34 млн грн уже поставили в регионы. Это современные реанимобили типа "С", аппараты внешней фиксации и вакуумной терапии ран, аппараты искусственной вентиляции легких для детей, новорожденных и транспортные рентгеновские установки, портативные и стационарные аппараты УЗИ, реабилитационное оборудование, наркозно-дыхательные аппараты, операционные столы мобильные и общей хирургии, химические грелки, генераторы.

Позже будет доставлен бронированный эвакуационный транспорт, микроскопы для нейрохирургии и функциональные кровати.

Также выделили деньги на восстановление Черниговского медцентра современной онкологии – 26 784 628 грн и городской больницы №3 – 13 878 486 грн.

"Согласно постановлению правительства средства направляются на закупку медобеспечения (медоборудования, другие товары), восстановление и модернизацию учреждений здравоохранения. Решение об использовании средств принимает комиссия, созданная при Минздраве. Предусматривается и механизм целевых взносов. Также проходят аудиты по соблюдению порядка. использование средств", - сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Справка. Фандрейзинговой платформе United24 через месяц исполнится год. Среди послов: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келлис, британский путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

  • Министерство здравоохранения Украины совместно с Всемирным банком закупило современные системы внутрикостного сосудистого доступа в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
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