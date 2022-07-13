Со времен Януковича медицину готовили к неспособности противостоять российскому нашествию, - доктор медицинских наук Ивасюк
Доктор медицинских наук, экс-советник президента и секретаря СНБО Валерий Ивасюк считает, что постановление правительства о снижении стандартов и требований к поступающим в медицинские вузы абитуриентам - это удар по подготовке медиков
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы на пороге больших эпидемий - это и холера, и туберкулез. Надо немедленно прекратить поступление на первые курсы медицинских вузов и вернуть студентов, которые учились по дистанционному способу на год или на два года назад. Для того, чтобы научить качественной медицине. Национальная система здравоохранения получила много ударов. И не случайно, еще со времен Януковича, медицину готовили к неспособности противостоять российскому нашествию", - подчеркнул Ивасюк.
Также доктор медицинских наук добавил, что украинских врачей нужно учить, как военных за границей.
"Вывозить украинских медиков на короткие учебные программы за границу, чтобы быстро научить новым условиям противостояния военным эпидемиям, сопровождающим войну. Научить профессионально оказывать первичную медицинскую помощь", - отметил Ивасюк.
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