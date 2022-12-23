К этим сверкам с графиком почасовых отключений уже невольно настолько свыкся, что даже не обсуждается. Да и на вайбер набросали табличек с цветными квадратиками и с работы, и из дачного общества, да еще и сестра... А учитывая, что в последнюю неделю аварийных отключений не было и появление света почти совпадало с графиком, пару минут туда-сюда не считается, главное было определиться с приоритетами... Что за эти три часа? Ведь три есть, шесть нет...

Учитывая, что в последнюю неделю аварийных отключений не было и появление света почти совпадало с графиком, пару минут туда-сюда не считается, главное было определиться с приоритетами... Что за эти три часа? Ведь три есть, шесть нет

Читайте также: Строить во время войны

В прошлую субботу, например, в приоритете была стирка. И когда наконец запищал холодильник из одного угла, а морозильная камера из другого, сигнализируя, что свет наконец-то появился, то прежде всего, конечно, включил пральную машинку, где все уже было сложено и засыпано заранее, потому что если помедлить, то потом времени может не хватить. Следующее после стирки – заправить авто и обратно назад заскочить в ближайший супермаркет подкупить кое-что из продуктов. Он не всегда на генераторе, потому также в приоритете. До заправки ехать пять минут, пусть еще пять там, если без очереди, пять назад, ну и еще крюк в супермаркет, и там пусть до полу часа. А если еще любимого кофе из автомата и с кофе постоять у входа, ловя стаканчиком снежинки, так, чтобы кофе со снегом, то на все про все до часа таки уйдет...

Так и пошло. После возвращения очередь за пылесосом, потому что война войной, а субботней традиции никто не отменял. Ну, а дальше уже только к компьютеру, ну и еще прислушиваться к стиральной машине, конечно, чтобы оперативно развесить постиранное. За компьютером первое – это почта, а уже потом набор написанного от руки.

Из-за этих отключений пришлось вспомнить, что на свете еще существует бумага и ручка. И теперь новый роман пишется еще немного так, по старинке, потом набираю написанное, сколько успею, конечно, по ходу и правлю

Читайте также: Очень далеко восточнее Эдема

Из-за этих отключений пришлось вспомнить, что на свете еще существует бумага и ручка. И теперь новый роман пишется еще немного так, по старинке, потом набираю написанное, сколько успею, конечно, по ходу и правлю.

Главное – не забывать сохранить набранное, хотя бы после каждого абзаца, но еще главнее – успеть записать на флешку, пока не выключат свет, потому что потом можно продолжить и на ноутбуке, где заряда как раз где-то на три часа и хватает, ну или уже “ловить свет ” на работе...

И вот все успелось, все, как планировалось: постиранное развешано, авто заправлено, продукты куплены, кофе из автомата да еще со снежинками выпито, новый раздел романа почти набран, но, главное, записан, и даже комп успел до указанного времени выключить, но... свет не пропал. Подождал полчаса – не пропал, и дальше не пропадал. Еще подождал, а он и дальше был. Уже не знал, что делать, как-то даже скучно стало при свете. Ведь, как всегда все готово: от свечей до павербанка, от электрической аккумуляторной лампы до бабушкиной керосиновой.

Читайте также: Мечтать во время войны

Грешным делом мелькнула мысль, а может, рискнуть в душ? Планировал уже на вечернее включение, потому что горячая вода тоже от котла, но пока есть свет?.. Нет, решил не рисковать. Еще поскучал немного перед телевизором, поколебался. А свет не пропадал и не пропадал... И тогда решился. И даже успел намылить голову... Нетрудно предположить, что тогда и пропал свет.

Домываться пришлось в темноте и холодной водой. Уж когда вытирался, то назвал это для себя душем несокрушимости. А еще подумалось, что начать холодные обливания, пожалуй, никогда не поздно.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.