Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас ситуация для российских оккупантов действительно напряженная. Со стороны Ростовской области по всему Таганрогскому шоссе наблюдаются километровые пробки. Это гражданские автомашины и военная техника оккупантов. То есть очевидно, что после того, как Крымский мост был поврежден, логистическая ситуация для оккупантов усложнится", - рассказал Забавин.

Депутат Мариупольского горсовета добавил, что оккупанты не могут использовать на полную мощность сухопутный коридор в Крым через оккупированные территории.

"После повреждения Крымского моста российским туристам будет труднее добираться до Крыма. Им вообще нечего делать на украинской земле. То же касается и российских интервентов, которым также нужно убираться с украинской земли. Даже возможности сухопутного коридора через оккупированные территории не будут полностью обеспечивать потребности оккупантов", - добавил он.