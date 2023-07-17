Со стороны Ростовской области до Мариуполя наблюдаются километровые пробки в сторону Крыма, - депутат Мариупольского горсовета Забавин
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщил, что после удара по Крымскому мосту со стороны Ростовской области в сторону временно оккупированного Мариуполя наблюдаются автомобильные пробки
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас ситуация для российских оккупантов действительно напряженная. Со стороны Ростовской области по всему Таганрогскому шоссе наблюдаются километровые пробки. Это гражданские автомашины и военная техника оккупантов. То есть очевидно, что после того, как Крымский мост был поврежден, логистическая ситуация для оккупантов усложнится", - рассказал Забавин.
Депутат Мариупольского горсовета добавил, что оккупанты не могут использовать на полную мощность сухопутный коридор в Крым через оккупированные территории.
"После повреждения Крымского моста российским туристам будет труднее добираться до Крыма. Им вообще нечего делать на украинской земле. То же касается и российских интервентов, которым также нужно убираться с украинской земли. Даже возможности сухопутного коридора через оккупированные территории не будут полностью обеспечивать потребности оккупантов", - добавил он.
- Под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также говорят о 2 погибших. В Украине на это отреагировали.
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