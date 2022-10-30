Со стороны Германии принимать российских дезертиров неправильно, – посол Макеев
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против предоставления убежища беглым от мобилизации россиянам
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Прием российских дезертиров представляет угрозу безопасности не только для Германии, но и для украинских беженок с детьми. Об этом заявил новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.
"Убегают молодые мужчины, которые ни о чем не жалеют, а просто хотят избежать службы в армии. Как следствие, они разъезжают по кортежам немецкими городами, размахивая российскими флагами", – заявил посол.
По словам Макеева, прием российских уклонян может стать угрозой не только для Германии, но и "для всех молодых украинок с детьми, которым в конце концов придется сидеть рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев".
- Напомним, ранее Алексей Макеев выразил уверенность, что Германия решится на поставку Украине бронированной техники и танков Leopard.
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