Со следующей недели будет доступно бронирование мест на авиарейсы в Канаду для украинских беженцев.
В начале следующей недели Оттава начнет бронировать места на первый из трех чартерных рейсов для перевозки украинских беженцев в Канаду
Об этом пишет Toronto Star.
Ожидается, что около 900 украинских беженцев прибудут в Канаду в конце мая и начале июня. Об этом сообщил министр иммиграции Шон Фрейзер. Регистрация на рейсы для получивших разрешение еще не началась, но ее откроют на онлайн-портале в начале недели.
Издание сообщает, что 23 мая рейс прибудет в Виннипег, следующим будет чартер 29 мая в Монреаль, и 2 июня рейс прибудет в Галифакс. Самолеты, перевозящие около 300 пассажиров, вылетят из Варшавы.
- 10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал , что Канада организует эвакуацию для украинских беженцев в Европе.
- 12 мая Оттава объявила об организации бесплатной перевозки украинских беженцев из Польши в канадские города.
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