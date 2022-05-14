Со следующей недели будет доступно бронирование мест на авиарейсы в Канаду для украинских беженцев.

Об этом пишет Toronto Star.

Ожидается, что около 900 украинских беженцев прибудут в Канаду в конце мая и начале июня. Об этом сообщил министр иммиграции Шон Фрейзер. Регистрация на рейсы для получивших разрешение еще не началась, но ее откроют на онлайн-портале в начале недели.

Издание сообщает, что 23 мая рейс прибудет в Виннипег, следующим будет чартер 29 мая в Монреаль, и 2 июня рейс прибудет в Галифакс. Самолеты, перевозящие около 300 пассажиров, вылетят из Варшавы.

10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал , что Канада организует эвакуацию для украинских беженцев в Европе.

12 мая Оттава объявила об организации бесплатной перевозки украинских беженцев из Польши в канадские города.

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