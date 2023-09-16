Со следующего года въезд в ЕС будет через новую систему авторизации: как украинцам получить ее

Об этом сообщает газета "Зеркало недели".

Граждане любых стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны, не имеющие визы или вида на жительство и планирующие въезд в рамках безвизового режима в 2024 году, должны заполнить специальную анкету на официальном сайте или в мобильном приложении, которое пока еще находится в разработке. После запуска будет действовать переходный период (6-12 месяцев), когда контроль над соблюдением требований Европейской системы информации и авторизации путешествий (European Travel Information and Authorisation System) или ETIAS будет не очень строгим.

Такая авторизация необходима для въезда во все страны ЕС, кроме Ирландии, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.

После заполнения анкеты нужно будет оплатить сбор в размере 7 евро и получить подтверждение авторизации на электронную почту. От уплаты освобождаются только несовершеннолетние и пожилые люди (старше 70 лет).

Также не платят члены семей граждан стран ЕС, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Информация о родственной связи указывается в анкете. По законодательству ЕС близкими родственниками считаются:

супруги (как разно-, так и однополые);

зарегистрированный партнер;

дети до 21 года и зависимые лица (например, из-за состояния здоровья), в том числе родители.

Но представляться как член семьи гражданина ЕС можно только если родственник живет не в стране своего гражданства.

Для заполнения анкеты понадобится биометрический загранпаспорт гражданина Украины, а сама авторизация будет действовать три года или до конца срока действия паспорта (если он истекает раньше).

Подтверждение авторизации на электронную почту в 90% случаях будет предоставляться автоматически в течение нескольких минут. В отдельных случаях анкеты будут проверять специальные сотрудники, которые могут задавать дополнительные вопросы или пригласить на собеседование. В таком случае авторизация может занять до 4 суток. В исключительных случаях авторизация может быть продлена до 30 дней.

Анкеты будут на английском и еще 23 официальных языках ЕС, но заполнять информацию в анкеты можно будет только латиницей.

В анкете нужно будет оставить следующую информацию:

личные данные (имя, фамилия, дата и место рождения, пол, гражданство или гражданства, домашний адрес, номер телефона, электронная почта);

имена (без фамилий) родителей;

номер, серию и другие данные загранпаспорта;

уровень образования и место работы;

страну первого пребывания и адрес пребывания;

наличие уголовных производств, пребывание в зонах войн и конфликтов, наличие депортаций, выдворений и т.п. в вашей личной истории;

данные о члене семьи, если вы подаете анкету как член семьи гражданина ЕС.

Находящимся в одной из стран ЕС беженцам получать дополнительную авторизацию не нужно, ведь они уже зарегистрировали свой статус. Но этот вопрос еще не до конца решен. Беженцы и лица без гражданства, зарегистрированные в Ирландии, должны авторизоваться по новой системе для поездок в некоторые страны ЕС.