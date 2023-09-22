Со следующего года у пенсионеров будет пенсия не ниже 50% от их средней зарплаты в течение жизни, - Шмыгаль

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу, целью которой является обеспечение солидарной пенсией не ниже 30% средней заработной платы в течение жизни каждого украинского пенсионера. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.

"С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", - заявил Шмыгаль.

В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

Премьер-министр отметил, что ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", – пояснил он.

По словам Шмыгаля, таким образом, удастся сделать солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.