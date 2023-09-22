Со следующего года у пенсионеров будет пенсия не ниже 50% от их средней зарплаты в течение жизни, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует запустить новую пенсионную реформу, целью которой является обеспечение солидарной пенсией каждого украинского пенсионера
Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.
В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу, целью которой является обеспечение солидарной пенсией не ниже 30% средней заработной платы в течение жизни каждого украинского пенсионера. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.
"С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", - заявил Шмыгаль.
В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.
Премьер-министр отметил, что ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.
"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", – пояснил он.
По словам Шмыгаля, таким образом, удастся сделать солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.
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ООН осуществит доплаты пожилым людям, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий, получающих менее 3 тыс. грн пенсии.
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