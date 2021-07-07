Со шнурками и на более низких каблуках: Минобороны разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду на День Независимости
Министерство обороны разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду на День Независимости
Об этом министр обороны Сергей Таран сообщил во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV.
"Мы разработали на прошлой неделе уже новый образец туфель, которые, во-первых, имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, а во-вторых, позволяет учитывать различную полноту стопы во время ходьбы у людей. И второе - мы сделали гораздо меньше каблук", - сказал Таран.
Министр выразил надежду, что первая экспериментальная партия обуви для парада будет изготовлена в течение ближайшего времени.
В то же время Таран признал, что обувь, предусмотренная в парадной форме, утвержденной в 2017 году, "действительно неудобная".
"После разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что, во-первых, эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы, во-вторых, у них действительно высокий каблук, что не позволяет комфортно идти женщине в строю", - пояснил Таран .
По его словам, боевые части Вооруженных Сил на параде будут одеты в полевую военную форму. А небоевые, такие как учебные части, используют парадную форму одежды.
Министр отметил, что одеть только женщин в полевую форму было бы неуместно, поскольку это не боевая часть, а военное учебное заведение.
- Ранее Минобороны показало фото тренировок женской "коробки" для парада ко Дню Независимости, на котором женщины маршируют в туфлях на каблуках.
- В Министерстве обороны Украины заявили, что туфли на каблуках как элемент одежды для женщин-военнослужащих предусмотрены в парадной форме , которую утвердили в 2017 году.
- Вице-премьер и две женщины-министры выступили с заявлением по маршу женщин-военнослужащих в обуви на каблуках: они возмутились решением Минобороны.
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