Со съемочной площадки фильма "Битлджус 2" Бертона похитили реквизиты

Об этом информирует CNN .

14 июля полиция штата Вермонт сообщила, что со съемочной площадки фильма угнан большой фонарный столб, увенчанный тыквенным декором. По данным правоохранителей, злоумышленник якобы снял фонарный столб с основания, положил в грузовик, накрыл брезентом и скрылся на высокой скорости.

Через три дня после этого люди, работающие над фильмом, сообщили об исчезновении 150-фунтовой художественной скульптуры. Она была похищена неподалеку от кладбища, где происходило производство ленты.

Справочно. "Битлджус 2" – это продолжение фильма "Битлджус" 1988 года. Ожидается, что фильм выйдет на экраны 6 сентября 2024 года.