Со съемочной площадки фильма "Битлджус 2" Бертона похитили реквизиты
В американском штате Вермонт на съемочной площадке будущей ленты Тима Бертона "Битлджус 2" похитили два реквизита
Об этом информирует CNN .
14 июля полиция штата Вермонт сообщила, что со съемочной площадки фильма угнан большой фонарный столб, увенчанный тыквенным декором. По данным правоохранителей, злоумышленник якобы снял фонарный столб с основания, положил в грузовик, накрыл брезентом и скрылся на высокой скорости.
Через три дня после этого люди, работающие над фильмом, сообщили об исчезновении 150-фунтовой художественной скульптуры. Она была похищена неподалеку от кладбища, где происходило производство ленты.
Справочно. "Битлджус 2" – это продолжение фильма "Битлджус" 1988 года. Ожидается, что фильм выйдет на экраны 6 сентября 2024 года.
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