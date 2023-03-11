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Снятие санкций с транзита калия будет спасательным кругом для Лукашенко, - Санников

11 мартa, 2023 суббота
21:40
война с Россией Лукашенко

Деятель белорусской оппозиции, экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников отметил, что спасение Лукашенко руками Запада – это то, о чем мечтают оба диктатора, особенно Путин, которому нужен сейчас стабильный военный плацдарм

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Есть опасность в том, что возобновились разговоры со стороны Запада о снятии санкций с транзита калия, что очень опасно. Кстати, это могло обсуждаться в Китае во время визита Лукашенко. Была утечка информации о том, что Украина не хотела, чтобы на режим Лукашенко налагали санкции, теперь под видом решения проблемы голода снова заговорили о том проекте, который в свое время предлагал генсек ООН: разрешить транзит по Беларуси украинского зерна, калия и т. д. То есть, чтобы помочь тем, кто страдает от голода в Африке, и забыть о тысячах политзаключенных в Беларуси. Это очень опасно. Это будет спасательный круг для Лукашенко", - подчеркнул деятель белорусской оппозиции.

Андрей Санников добавил, что есть информация о том, что в этом принимают участие Нидерланды, Португалия, Франция, Италия, а это довольно мощные мировые игроки.

"Если это произойдет, то прежде всего будет означать увеличение военного давления на Украину, затягивание этой войны. Режим Лукашенко нужен Путину только для одной цели – для военной. Его спасение руками Запада – это то, о чем мечтают оба диктатора, особенно Путин, которому нужен сейчас стабильный военный плацдарм. Он может продолжать наступать на украинские территории на юге, но будет постоянно держать в напряжении и готовить очередное вторжение с севера тоже, это опасно, и мог сложиться такой треугольник ухода от санкций и использования возможного снятия санкций с режима Лукашенко для прокачки всех грузов из России и Китая", – пояснил Санников.

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