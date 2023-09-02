Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником

Об этом передает радио RMF24.



"Я прошу прощения перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвала его военным преступником. Приговор Международного уголовного суда не вынесен. Вы не можете осуждать другого человека, это может сделать только Бог", - сказала Малгожата Зых.

На предстоящих выборах Зых должна была быть кандидатом в сенат от Польской крестьянской партии, рекомендованной PSL в округе города Сталевая Воля на Подкарпатье, но в пятницу, 1 сентября 2023 года, Крестьянская партия отказалась ее поддерживать.

После этого, уже в субботу, 2 сентября, Зых публично извинилась перед Путиным.

Какова была позиция Зых

15 октября в Польше должны состояться выборы одновременно в нижнюю (Сейм) и верхнюю (Сенат) палаты парламента.

Во вторник, 29 августа, главу Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша во время кампуса "Польша будущего" в Ольштыне спросили, "почему люди, которые даже сегодня не могут назвать Путина преступником, в списках демократической оппозиции".

Косиняк-Камыш ответил, что "Зых не была бы кандидатом", если бы не сделала четкого заявления о своем осуждении Владимира Путина и того, что он делает в Украине.

После этого Зых обнародовала заявление, в котором назвала президента России Владимира Путина "военным преступником". В заявлении Зых написала, что однозначно осуждает "жестокую агрессию России против Украины".

"Преступления, совершенные россиянами, совершают Владимира Путина, ответственным за эту агрессию, военным преступником. Все преступления, совершенные во время этой войны, должны быть раскрыты, а их авторы наказаны", - подчеркнула она.

Она подчеркнула, что она принимает программу и ценности, которыми руководствуется PSL: стояние на стороне принципов демократического правового государства, свободы и уважения к человеческому достоинству, которые нарушаются в войне, вызванной Россией.

Однако Крестьянская партия оценила подобные слова Зых о Путине как неискренние и высказанные из соображений политической конъюнктуры.

В пятницу, 1 сентября, представитель PSL Милош Мотыка объявил, что Малгожата Зых, по единодушному решению подписантов сенатского пакта, потеряла свою рекомендацию на сенатских выборах и не будет кандидатом от ни одной из партий.