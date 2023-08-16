Об этом сообщил режиссер и продюсер фильма Владимир Тихий, пишет Укринформ.

"Фильм снят в течение одного дня - 24 августа прошлого года. Снимали в девяти регионах Украины. Там есть пять главных героев... Рассчитываем, что фильм вызовет определенное внимание у украинского зрителя. Сейчас 24 августа фильм должен выйти в прокат в кинотеатрах Украины... В Польше также фильм покажут 24 августа. Там сейчас много украинцев", - рассказал Тихий на пресс-конференции в Ивано-Франковске перед спецпоказом фильма.

Отмечается, что главная идея документального фильма - показ эмоций украинцев, их жизни в День Независимости, который впервые отмечали во время полномасштабной войны. По словам режиссера, фильм является исследованием.

"С одной стороны, мы делаем как бы банальную работу, снимаем обыденность, День Независимости. Но это исключительный момент. Когда вы посмотрите фильм, то почувствуете, что чувствовали украинцы год назад, когда это было определенным подъемом и взлетом, потому что мы почувствовали собственную силу, собственную свободу, что она стоит, что мы можем ее отстоять и что мы уже никогда ее не отдадим», – говорит Тихий.



Продюсер фильма отметил, что самым трудным во время съемок было принятие гибких решений из-за войны. С героями фильма авторы держали постоянное взаимодействие. Снять их жизнь 24 августа удалось не только благодаря необходимым разрешениям и аккредитациям, но прежде всего - благодаря доверию.

"Эти ребята, которые снимали, они воевали с этими ребятами, в окопах с ними сидели… Это наши коллеги, кинематографисты из "Вавилона-13" (неформальное кинообъединение по производству короткометражного и полнометражного украинского документального кино – ред.), которые сейчас непосредственно участвуют в боевых действиях", – уверяет Тихий.

По словам режиссера, сейчас все герои фильма живы и продолжают заниматься своей работой во благо Украины. Он также рассказал, что в планах есть создание третьего фильма, однако "надо дождаться какого-то культурного излома, который состоится в обществе". Как говорит Тихий, следующий фильм должен фиксировать реальность Украины на тот момент, когда она все же победит в войне.



Режиссер также отметил, что монтажная работа фильма продолжалась около четырех месяцев. Многое, по его словам, пришлось делать в Польше, где больше мощностей, и потому, что польская компания поддержала производство ленты. Государственные средства для съемок "Дня Незалежности" не привлекали.

Кроме этого, авторы фильма надеются, что кроме кинотеатров фильм "День Независимости" покажет еще и польское телевидение, как это было с фильмом Владимира Тихого "День украинского добровольца". Украинская диаспора намерена организовать показ фильма в других странах мира.

Справка: "День Независимости" – вторая работа режиссера Тихого за время полномасштабного вторжения. Она является своеобразным продолжением фильма "День украинского добровольца", который получил награды Варшавского международного кинофестиваля, Sheffield Doc/Fest и стал первой украинской картиной, приобретенной BBC.



В фильме "День Независимости" показаны работники ГСЧС, ответственные за включение сигнала тревоги в столице, "пляжные" патрульные в Одессе, оператор противотанкового комплекса минометной батареи, штурмовик ВСУ, 14-летняя уборщица паба в Харькове, художница из Киева и народный депутат, народный депутат стоял у источников провозглашения независимости Украины. В фильмировании принимали участие 11 кинооператоров.