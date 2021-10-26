"Снять штаны и по голой ср*ке – 20 буков": мэр Франковска предложил наказание за вандализм
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает внести изменения в Уголовный кодекс – за вандализм он предлагает наказывать "буками" на площади
Об этом он написал на странице в Facebook .
По его словам, вандала, разбившего фонари и цветник на Франковщине, нашли. Против него возбудили дело по статье о хулиганстве. Также стало известно, что 20-летний вандал уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат.
Марцинкив отметил, что Уголовный кодекс предусматривает недостаточное наказание за хулиганство. Он опасается, что дело переквалифицируют, будут задействованы адвокаты, и в конце концов хулиган просто заплатит штраф в размере 1700 грн.
"Я бы в этот кодекс внес правку – буков давать (фразеологизм, что значит "бить, карать" – ред.) на площади. Снять штаны и по голой жопе – 20 буков. Вот это было бы наиболее действенно... Просто в гражданском кодексе нужно прописать такую меру наказания", – отметил Марцинков.
- Напомним, инцидент произошел в ночь на 23 октября на территории кафе в центре Франковска. 20-летний парень разбил фонари и клумбы, а также повредил летний павильон кафе у ратуши.
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