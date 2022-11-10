Начиная с весны 2020 года, когда почти по всему миру ввели карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, люди, не очень больные, стали видеть странные, яркие кошмары, прямо или косвенно связанные с коронавирусной тематикой. Несмотря на физическую удаленность в пространстве (мне встречались отчеты американских и финских исследователей), сны имеют схожие мотивы и сюжеты. Некоторым снятся неприятные насекомые, атакующие людей – полчища тараканов, которые сотнями ползут по ногам, добираясь до лица, в пятки впиваются ядовитые пауки, термиты или тараканы миллионами вылезают из щелей – и дальше в таком же духе. Другим снятся кошмары о том, что они не могут вернуться домой или потерялись в незнакомом городе, что люди на улицах не соблюдают социальную дистанцию, а значит, все немедленно заражаются коронавирусом, или что они не могут снять приросших к лицу защитных медицинских масок, которые приросли к лицу. Были даже созданы сайт и аккаунт на Твиттере, благодаря которым люди могли поделиться своими сновидениями, связанными с тематикой.

К сожалению, я не могу проверить сейчас, работает ли тот сайт и когда именно был опубликован последний твит о ковидном сне. Страна вынуждена экономить электричество из-за разрушительных ударов россиян по нашей жизненно важной инфраструктуре. Интернета в связи с отключениями электричества нет. Из-за отсутствия света писать эту колонку мне приходится на планшете, в аккумуляторе которого осталось 50% энергии. Может, и успею дописать, прежде чем разрядится окончательно. Приступы тьмы становятся все более продолжительными, повторяясь со дня на день уже третью неделю вряд. Мы едва успеваем приготовить кушать, постирать самое необходимое и так же самое неотложное написать или отредактировать на компьютере. Остальное время пропадает, многим привычным и любимым занятиям приходится жертвовать. Теперь мы с большей радостью, чем всегда, встречаем утро почти так же вдохновенно, как когда-то в детстве. Теперь мы неохотно встречаем вечера, погруженные в уныние длительного мрака, от которого не спасают романтические ужины при свечах. А у наших сновидений теперь появились новые темы. Темы, связанные с войной и бомбежками мирных украинских городов российской наволочью. Темы, связанные со смертью и увечьем, с истреблением поколения, которое родилось в суверенном государстве Украине и никакого другого государственного устройства не помнит. Поэтому эти дети свободы так и пылают, как факелы, отдавая свои жизни за независимость родной земли от российской наволочи. Ибо имеют опыт, недостающий моему и старшему поколению – опыт собственной земли, собственного государства, самостоятельности и неподчиненности никаким внешним силам.

Мы с племянником собираем дрова на опушке, чтобы было чем протопить в холодном доме. Здесь недавно были прилеты, немало сосен повалено, из их зеленых лап сочится живица, почему-то похожая на кровь. Лежат оболочки от крылатых ракет. Вдруг от трассы доносятся взрывы. Один, второй, третий... Не менее пяти взрывов в минуту, от которых вздрагивает и качается земля под ногами. "Падай! – кричу я к племяннику. – Прячь голову и руки!"

Мы падаем на покрытую глицею землю и в этот же момент начинается ливень. Взрывы продолжаются, дождь холодный и неприятный, время остановилось и больше никогда не сдвинется с места.

"Боже, – думаю, просыпаясь, – они снова бомбят Киев! Непрерывные взрывы, я действительно их слышал, это не могло присниться. Этот кошмар был иллюстрацией к реальной ракетной атаке".

Я выскакиваю на улицу и смотрю туда, на правый берег. А там, над древнейшими холмами и церквами, вырастают грибы ядерных взрывов. Тишина. Спокойно светит полнолуние. Теперь уже по всему.

Это только один из снов времени войны. Мне рассказывали гораздо страшнее и ярче. Сны повторяются у далеких и незнакомых между собой людей, модифицируются, создают сюжеты, которым при нормальных условиях позавидовал бы не один писатель. В этих снах не раз возникают и россияне. Они лезут и лезут, как тараканы, пауки и другие отвратительные насекомые из всех щелей человеческого бытия, агрессивные, пьяные, грязные. Мы уничтожаем их всеми доступными средствами, но россиян не становится меньше, как будто прорвало канализацию и всю планету должны затопить нечистоты. Их не один и не два, их даже не миллион, их, вспоминая старое славянское слово – тьма; тьму невозможно сосчитать, она просто наступает тогда, когда в наших глазах и сердцах становится меньше света и надежды. Иногда опускаются руки от усталости и неохоты, от все более сложных трудностей повседневной жизни военного времени. Но прежде чем потратится последний процент энергии в моем планшете и погаснет дисплей, я должен успеть дописать, сообщив своим землякам и согражданам одну удивительно важную вещь, а именно: мы дождемся, обязательно дождемся, когда всему украинскому народу приснится невероятный, роскошный сон победу над проклятым вековым врагом. И сон в тот прекрасный день – сбудется, станет повседневной нашей реальностью. И тогда уже никому не будет недоставать ни света, ни жизни.