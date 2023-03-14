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OPINION

Снова яйца. Стратегический продукт подорожал на 80 процентов

Богдан Данилишин
14 мартa, 2023 вторник
14:03
Мнение

Об инфляционных тенденциях февраля

Потребительские цены в феврале 2023 г. выросли на 0,7% по сравнению с январем текущего года. В годовом измерении инфляция составила 24,9%, что на 1,1 проц. ниже показателя января 2023 года.

Фактическая инфляция оказалась значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 30-31%. В январе 2023 г. НБУ обновил прогноз годовой инфляции, теперь ее прогнозное значение на конец І квартала 2023 г. составляет 23,6%, а на конец 2023 г. – 18,7%.

Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем:

  • пищевые продукты: +32% в годовом исчислении;
  • автомобильное горючее и масла: +42% в годовом исчислении.

Среди пищевых продуктов за год больше подорожали яйца (+80%), фрукты (+75%), рыба (+44%).

Сдерживающим фактором инфляции стало сокращение совокупного спроса. Падение средней реальной заработной платы (на 12% по данным Госстата) и рост безработицы (до 28% от рабочей силы по оценкам Минэкономики) обусловили значительное сокращение потребительского спроса. Массовая мобилизация мужчин в ряды ВСУ выступала дополнительным фактором сокращения спроса.

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Также сдерживающим фактором роста потребительских цен было введение правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет.

Сдерживающим фактором роста потребительских цен было введение правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет.

Основной вклад в ускорение цен внесли немонетарные причины. Это, прежде всего, военные разрушения производственных мощностей (в частности в сфере нефтепереработки), девальвация обменного курса, вынужденные изменения в цепях поставок материалов и рынках сбыта готовой продукции. Не следует также забывать о колоссальном навесе еще довоенного роста цен производителей промышленной продукции (+66%), который так или иначе оказывал давление на себестоимость и влиял на ценовую политику предприятий. Дополнительное давление на цены оказывает повышение доли импорта на внутреннем рынке из-за девальвации обменного курса и мировой инфляции.

Инфляция и обменный курс. Официальный обменный курс гривны к доллару США в годовом исчислении девальвировал на 25% (по наличному сегменту – на 26%), что усилило давление на цены, особенно ввиду повышения потребностей экономики в импорте. Однако влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта, поскольку режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн за 1 долл.), а уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны.

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который за текущий календарный год составляет 1,6 трлн грн или 33% ВВП (без учета грантовых источников)

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который за текущий календарный год составляет 1,6 трлн грн или 33% ВВП (без учета грантовых источников). Продолжение военных действий и восстановление пострадавших от войны территорий будут обусловливать дальнейшее расширение фискального дефицита. Независимо от источника покрытия этого дефицита (эмиссия, внутренние займы или международная помощь), его финансирование приведет к поступлению дополнительной денежной массы в экономику, которая будет давить на цены. Расширение фискального дефицита уже обусловило существенное увеличение банковской ликвидности и широкой денежной базы экономики: +46% по текущим показателям. Однако размер фискальных стимулов все еще остается существенно ниже совокупных экономических потерь, тем более что основная часть прироста государственных расходов приходится на военную сферу, а не на сферу реальной экономики.

Война и экономический кризис повысили значимость стабилизационной роли монетарной и фискальной политики для восстановления активности экономики на уровне потенциальных возможностей, формирования надежной экономической базы для финансирования государством военных расходов, снижения рисков массовой безработицы для сохранения трудовых ресурсов страны.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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