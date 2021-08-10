Снова вместе, - самый дорогой футболист в истории Неймар подтвердил трансфер Месси в ПСЖ
Звезда французского ПСЖ Неймар подтвердил трансфер аргентинца Лионеля Месси в парижский топ-клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Неймар поделился эмоциями и подтвердил трансфер Лионеля Месси в ПСЖ. Бразилец выложил в Instagram stories.
"Снова вместе", - написал Неймар рядом с видео, где они вместе играют в "Барселоне".
Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После этого перешел в ПСЖ за 222 млн евро - самый дорогой трансфер в истории футбола.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе во французский ПСЖ.
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ.
- 10 августа стало известно, что аргентинец Лионель Месси договорился с французским ПСЖ о контракте на два года.
- После этого Месси вместе с женой вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ.
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