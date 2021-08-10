Снова вместе, - самый дорогой футболист в истории Неймар подтвердил трансфер Месси в ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Неймар поделился эмоциями и подтвердил трансфер Лионеля Месси в ПСЖ. Бразилец выложил в Instagram stories.



"Снова вместе", - написал Неймар рядом с видео, где они вместе играют в "Барселоне".



Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После этого перешел в ПСЖ за 222 млн евро - самый дорогой трансфер в истории футбола.



