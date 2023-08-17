Об этом он заявил на брифинге в Military Media Center .

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - заявил Уршалович.

По его словам, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике, в частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.