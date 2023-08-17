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Снова в бой: легендарная бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт

17 августа, 2023 четверг
12:57
Война с Россией

И.о. директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Николай Уршалович заявил, что бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт

Об этом он заявил на брифинге в Military Media Center .

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - заявил Уршалович.

По его словам, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике, в частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.

  • 8 августа Президент Владимир Зеленский сообщил , что Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.
  • По возвращении из Турции командир "Азова", подполковник Денис Рэдис (Прокопенко) сообщил о желании вернуться на фронт и присоединиться к участию в боевых действиях.
Мариуполь
Азовсталь
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