Снова в бой: легендарная бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт
И.о. директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Николай Уршалович заявил, что бригада специального назначения "Азов" вернулась на фронт
Об этом он заявил на брифинге в Military Media Center .
"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - заявил Уршалович.
По его словам, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике, в частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину окупантов.
- 8 августа Президент Владимир Зеленский сообщил , что Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.
- По возвращении из Турции командир "Азова", подполковник Денис Рэдис (Прокопенко) сообщил о желании вернуться на фронт и присоединиться к участию в боевых действиях.
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