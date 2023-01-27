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Снова отправляемся на Восток: Порошенко везет большой груз в бригады ВСУ

27 января, 2023 пятница
18:34
война с Россией

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовил очередной большой груз для ВСУ

По словам пятого президента, через несколько часов эти "сокровища" отправляются на восточный фронт.

"Отправляемся через несколько часов на Восток. Это наш подарок 77-й бригаде. Десантники, которые сейчас ведут бои в Бахмуте. Это полноприводные, артиллерийские ДАФы", – показывает Порошенко.

"Это – специальный КУНГ для 15-й бригады артиллерийской разведки, работающей по всей линии фронта. Из него запускаются оперативно – тактические беспилотники Poseidon", – отмечает пятый президент.

Он также показал оборудование, установленное в штабе одной из бригад.

"Сокровища так сокровища. Это очень большая панель, система наблюдения – такая же, какую устанавливал Глеб Бабич в 10-й Горно-штурмовой бригаде. Сейчас, Глеб, мы продолжаем твое дело", – говорит Порошенко.

Также военным везут химические грелки, которые сейчас очень нужны на передовой.

"На фронте холодно, и мы были одними из первых, кто привез химические подогреватели для рук и для ног. Это идет сейчас в бригады для того, чтобы нашим ребятам было теплее", – объясняет Порошенко.

В бригады также передают партию генераторов, самые мощные способны снабжать током весь штаб.

"Генераторы закуплены нами с "Рошеном" заранее, по конкурентной цене, сегодня также идут в бригады. И пользующиеся безумным спросом "старлинки"", - отмечает Порошенко.

Спецназовцам на Восток везут стирально-сушильные машины. Также для автомобилей, работающих на фронте, доставят новые шины: "в них переобуваются бусы, пикапы, которые волонтеры завезли в Вооруженные Силы. Сейчас, когда сложные погодные условия, эти шины обеспечивают движение ваших машин и являются сейчас одним из самых больших дефицитов", – объясняет Порошенко.

И 25 здесь также имеет свою часть сокровищ.

"25-ка, которая бьется в Луганской области, - это район Кременной. Все это сокровище через полтора часа отправляется на Восток. Все это сокровище, которое мы с вами собрали, работает на защиту украинского государства, работает на наше контрнаступление", – отмечает Порошенко. Он поблагодарил волонтеров, которые уже почти год не устают поддерживать ВСУ.

"За одну поездку здесь и 43-я артиллерийская, и 77-я десантная, и 25-я десантная, и 15-я артиллерийская разведка, и 3-й полк спецназа. И это все – только один день нашей с вами работы. За эту работу каждому из вас я очень благодарю. Но самая большая благодарность - Вооруженным Силам Украины", - отмечает Порошенко.

Начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Дело общин" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", достигла 2 млрд 100 млн грн.

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