Снова отправляемся на Восток: Порошенко везет большой груз в бригады ВСУ

По словам пятого президента, через несколько часов эти "сокровища" отправляются на восточный фронт.

"Отправляемся через несколько часов на Восток. Это наш подарок 77-й бригаде. Десантники, которые сейчас ведут бои в Бахмуте. Это полноприводные, артиллерийские ДАФы", – показывает Порошенко.

"Это – специальный КУНГ для 15-й бригады артиллерийской разведки, работающей по всей линии фронта. Из него запускаются оперативно – тактические беспилотники Poseidon", – отмечает пятый президент.

Он также показал оборудование, установленное в штабе одной из бригад.

"Сокровища так сокровища. Это очень большая панель, система наблюдения – такая же, какую устанавливал Глеб Бабич в 10-й Горно-штурмовой бригаде. Сейчас, Глеб, мы продолжаем твое дело", – говорит Порошенко.

Также военным везут химические грелки, которые сейчас очень нужны на передовой.

"На фронте холодно, и мы были одними из первых, кто привез химические подогреватели для рук и для ног. Это идет сейчас в бригады для того, чтобы нашим ребятам было теплее", – объясняет Порошенко.

В бригады также передают партию генераторов, самые мощные способны снабжать током весь штаб.

"Генераторы закуплены нами с "Рошеном" заранее, по конкурентной цене, сегодня также идут в бригады. И пользующиеся безумным спросом "старлинки"", - отмечает Порошенко.

Спецназовцам на Восток везут стирально-сушильные машины. Также для автомобилей, работающих на фронте, доставят новые шины: "в них переобуваются бусы, пикапы, которые волонтеры завезли в Вооруженные Силы. Сейчас, когда сложные погодные условия, эти шины обеспечивают движение ваших машин и являются сейчас одним из самых больших дефицитов", – объясняет Порошенко.

И 25 здесь также имеет свою часть сокровищ.

"25-ка, которая бьется в Луганской области, - это район Кременной. Все это сокровище через полтора часа отправляется на Восток. Все это сокровище, которое мы с вами собрали, работает на защиту украинского государства, работает на наше контрнаступление", – отмечает Порошенко. Он поблагодарил волонтеров, которые уже почти год не устают поддерживать ВСУ.

"За одну поездку здесь и 43-я артиллерийская, и 77-я десантная, и 25-я десантная, и 15-я артиллерийская разведка, и 3-й полк спецназа. И это все – только один день нашей с вами работы. За эту работу каждому из вас я очень благодарю. Но самая большая благодарность - Вооруженным Силам Украины", - отмечает Порошенко.

Начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Дело общин" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", достигла 2 млрд 100 млн грн.

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