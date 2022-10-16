Об этом сообщила Наталья Диденко в прогнозе погоды.

"17 октября в Украине - снова прекрасная погода, сухо, солнечно, днем потеплеет. Во вторник - еще теплее, до +17...+22 градусов", - говорится в сообщении.

Также известно, что в среду и четверг следует ожидать дождей, а в Карпатах 20 октября вероятен снег, атмосферные холодные фронты с северо-запада Европы принесут существенное похолодание.

В Киеве понедельник и вторник будут теплыми: до +16 градусов, во вторник до +20 градусов.

А вот в среду в Киеве увеличится облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха.

И уже в четверг днем ожидается всего +7...+9 градусов", – говорится в сообщении.

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