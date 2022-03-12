В результате российских обстрелов в Кременной погиб человек, еще двое пострадали, Северодонецке и Рубежном вспыхнули пожары

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.



По словам Гайдая, в результате обстрелов в Северодонецке произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ, квартиры в многоэтажном доме, магазина и гаража. Спасатели ликвидируют пожар. Продолжаются обстрелы.

Кроме того, обстрелы спровоцировали возгорание 11 частных домов и 1 квартиры в Рубежном. Горят цеха трубного завода и картонно-тарного комбината. Спасатели ликвидируют пожары и помогают населению выбраться из подвалов. При чем обстрел города не прекращается.

Также по состоянию на 12 марта в г. Кременная в результате обстрела повреждено здание. В настоящее время спасатели обнаружили 1 погибшего и 2 пострадавших.