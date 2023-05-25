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OPINION

Снова не забыть о Крыме...

Валерий Пекар
25 мая, 2023 четверг
10:05
Мнение

Я очень боюсь, что сейчас украинское государство примет решения по Крыму, которые снова заведут нас в тупик

Прежде чем что-то делать, нужно спросить себя: а что ты хочешь иметь в результате, каково видение будущего, какова стратегия решения многочисленных проблем.

Законсервировать тот Крым, который был в начале 2014 года? Чтобы что? Чтобы потом снова забыть о нем на 30 лет? А потом жаловаться, что все пошло не так ли?

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Крым будет украинским, только если он будет крымскотатарским; Крым будет крымскотатарским, только если он будет украинским

Неужели сложно посмотреть на несколько шагов вперед?

Я категорический сторонник формулы, которая была изобретена на форсайте, состоявшемся в рамках саммита Крымской платформы 2021:

Крым будет украинским, только если он будет крымскотатарским; Крым будет крымскотатарским, только если он будет украинским.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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