Прежде чем что-то делать, нужно спросить себя: а что ты хочешь иметь в результате, каково видение будущего, какова стратегия решения многочисленных проблем.

Законсервировать тот Крым, который был в начале 2014 года? Чтобы что? Чтобы потом снова забыть о нем на 30 лет? А потом жаловаться, что все пошло не так ли?

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Крым будет украинским, только если он будет крымскотатарским; Крым будет крымскотатарским, только если он будет украинским

Неужели сложно посмотреть на несколько шагов вперед?

Я категорический сторонник формулы, которая была изобретена на форсайте, состоявшемся в рамках саммита Крымской платформы 2021:

Крым будет украинским, только если он будет крымскотатарским; Крым будет крымскотатарским, только если он будет украинским.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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