Чьи арбузы в этом году едят украинцы

До полномасштабного российского вторжения с середины июля в Украине начинался сезон арбузов, а уже в августе, в его пик, бахчевых было настолько много, что цена падала до минимума, в некоторых регионах арбузы даже обменивали на картофель.

С прошлого года, как россияне оккупировали Херсон, отечественные арбузы и дыни, которые были визитной карточкой этой области, стали практически экзотической ягодой. В этом году херсонских арбузов также не попробуем из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, что уничтожило систему орошения.

В активную фазу войны в Украине ежегодно выращивали около 440 тыс. тонн арбузов, из них на Херсонскую область приходилось более 35% – а это около 160 тыс. тонн. Для сравнения: на втором и третьем местах по производству гигантской ягоды находились Харьковская и Полтавская области, с 48 тыс. и 36 тыс. тонн соответственно.

В этом году на прилавках украинских рынков преобладают импортные арбузы – продавцы говорят, везут из Турции и Азербайджана, также из Узбекистана и Румынии. Но и ожидают украинских ягод, в частности из Одесской, Николаевской и части Херсонской областей, также из Закарпатья.

Из-за утраченного урожая на родине самых сладких арбузов аграрии взялись массово выращивать арбузы в не совсем типичных для этой ягоды регионах - Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской. К примеру, ровенские фермеры в прошлом году экспериментировали, а в этом году по 10-12 гектаров высадили уже профессиональные сорта, арбузные гибриды.

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Сколько стоят арбузы на рынке

На прошлой неделе украинские производители начали отгрузку первых крупных арбузных партий из местных хозяйств. Аналитики EastFruit отметили, что в этом году продажи бахчевых начались по меньшей мере на неделю раньше, чем в прошлом. При этом поставки проходят по более высоким ценам, в среднем на 59% дороже, что обусловлено прежде всего отсутствием продукции из Херсонской области – отечественного лидера по выращиванию арбузов.

По данным Херсонской областной администрации, прогнозируемый урожай арбузов на деоккупированных территориях составит около 6 тысяч тонн. К примеру, в 2021 году плодов вырастили в 25 раз больше.

"Импортные арбузы дороже украинских. Преимущественно это египетская продукция, которая стоит на опте сейчас 25 гривен за килограмм. Украинская продукция, если говорить о цене от фермера, она уже опустилась ниже 20 гривен за килограмм", - отметил в комментарии телеканалу "Эспрессо" аналитик аграрного рынка Андрей Ярмак, и добавил: "Традиционно в Украине главными производителями арбуза кроме Херсонской области были также Одесская, Николаевская, Запорожская, ну и Закарпатская области, где климатические условия позволяют выращивать арбузы".

Сейчас на рынках разных украинских городов цены за бахчевые колеблются от 25 до 50 грн за килограмм. Арбузы из Турции, Азербайджана, даже из Румынии стоят 40-50 грн за кг, а отечественные несколько дешевле, и, как отмечают продавцы, они еще не созрели, а вот из-за границы уже спелые и сладкие.

К примеру, на рынке во Львове за килограмм арбуза предлагают 40 грн, в Виннице от 30 до 40 грн, в Киеве 40-50 грн, в Тернополе предлагают за 45 грн, а в Черкассах 25-35 грн. Покупателю арбуз среднего размера обойдется в среднем 400–500 грн. Продавцы говорят, чаще берут четвертинки, половинки, поскольку ягоды слишком крупные, могут даже 15-16 кг весить.

По прогнозам агроэкспертов, цена на оптовую продукцию может снизиться на 70%. Соответственно, арбузы станут доступнее для покупателей. Ведь во второй половине августа прилавки заполнят плоды из Одесской, Винницкой и Черкасской областей.

Как и где возник арбуз: история и интересные факты

3 августа отмечается Всемирный день арбуза. Праздник положили начало американцам – в США этот фрукт, а вернее ягода является таким же неотделимым атрибутом летних пикников, как и хот-дог. Кстати, Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Хотя неизвестно, кто и когда установил этот день, он все равно не теряет своей популярности. В США арбузы особенно любит латиноамериканская часть населения.

Историки полагают, что родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и обрабатывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эру Среднего царства в XX в. до н. Арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед.

До X ст. арбуз стал известен и китайцам. В древний Китай эта ягода попала на купеческих судах, бороздивших Средиземное море, и сразу же стала популярной. Кстати, в Китае до сих пор празднуют свой День арбуза.

В Европе бахче стали популярными в XIII – XIV вв., а в Америку арбузы были доставлены в XVI в. европейскими колонистами вместе с африканскими рабами.

Япония же является лидером по количеству самых странных сортов арбузов – там вывели квадратные арбузы, в виде пирамиды, с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 см. А самый тяжелый арбуз в мире вырастили в Америке – он весил 122 кг, а форма у него была не круглая, а вытянутая как у дыни.

Фото: Нибулон

Полезные свойства арбузов

Арбузы хорошо культивируются в степном и средиземноморском климате с длинным жарким сухим летом и мягкой короткой зимой. До полномасштабной войны в Украине ждали арбузы традиционно из Херсона. Например в Киев баржи с бахчевыми доставляли по реке, которая является самым дешевым способом транспортировки, и поэтому цены на ягоды обычно были дешевые.

Арбузы – очень полезные ягоды. В них более 90% воды и около 6% сахара от общей массы. Арбуз является отличным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы B, витамин С и фолиевую кислоту.

Также бахчевые – одни из лидеров по содержанию ликопена (очень сильный антиоксидант). Все это не только помогает укреплению иммунитета, но и способствует поддержанию нормальной функции нервной системы и формированию красных кровяных телец.

Арбуз обладает сильным мочегонным действием и рекомендуется при некоторых болезнях. Его используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени и мочевыводящих путей. Эта ягода также препятствует образованию камней в желчном пузыре, способствует выведению из организма холестерина, помогает контролировать частоту сердечных сокращений и регулирует кровяное давление.