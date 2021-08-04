Канада стала чаще давать украинцам визы, - посол

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Укринформ .



"Одна из наших важных практических задач - это уменьшение количества отказов в визах. В прошлом году этот показатель несколько снизился, составив 23%. Это - меньше, чем почти 30% в течение прошлых лет, но до сих пор слишком много", - сказал Шевченко.



Как говорится в сообщении, эта цифра не соответствует нашим потребностям и, по моему мнению, не подкреплена реальным положением дел.



"Мы продолжаем убеждать канадских партнеров, что нам нужно найти механизмы, которые позволят украинцам свободно путешествовать", - подчеркнул посол.



Он напомнил, что в этом году создана украинско-канадская рабочая группа по вопросам мобильности, призванная облегчить взаимные путешествия.



"Это показывает, насколько серьезно в Оттаве относятся к проработке лучших условий путешествий между Украиной и Канадой", - подытожил Шевченко.

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