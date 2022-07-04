Снижение цен на российскую нефть значительно сократит бюджет Путина на войну против Украины, - аналитик Умланд

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Чтобы уменьшить доходы российского бюджета и избежать какой-либо конфронтации страны Запада хотят ввести правило о снижении цен на нефть из России. Затем, возможно, будут введены вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть по завышенным ценам. Поэтому мне кажется, что это достаточно прагматично и хорошее решение", - объяснил Умланд.

Аналитик добавил, что ограничение цен на российскую нефть значительно снизит военный бюджет России, который она тратит на войну против Украины.

"Уменьшение цен на российскую нефть является достаточно хорошим решением. С одной стороны, такое решение избегает фундаментальной конфронтации с Россией, а с другой очень сильно может уменьшить военный бюджет Российской Федерации", - добавил Умланд.

26 июня сообщалось, что лидеры стран Большой семерки обсуждают установление граничных цен на российскую нефть.

28 июня Bloomberg сообщил, что страны Большой семерки на саммите в Германии обсуждают введение ограничений на максимальную цену российского газа .

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