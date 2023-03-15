Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило сэкономить более 6 млрд грн, - журналист Николов
Основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил, что снижение цен на отдельные пищевые продукты для ВСУ позволит сэкономить министерству обороны более 6 млрд. грн
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило министерству обороны сэкономить более 6 млрд грн. То есть если бы министерство обороны продолжало закупать яйца по 17 грн, то сумма контракта составляла бы на 6 млрд грн больше. Однако говорить о точной цифре в 6 млрд грн трудно , поскольку у нас увеличивается количество военных. Поэтому сумма, которая тратится на питание для военных, просто растет", - пояснил Николов.
Журналист рассказал, что цены на пищевые продукты для ВСУ можно еще уменьшать.
"Однако, глядя на цены по контракту на картофель и яблоки, мы понимаем, что есть люфт цен, которые можно уменьшать. Особенно на фоне закупок для других силовых структур. Например, для пограничников, которые покупают яйца по 5 грн", - добавил он.
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