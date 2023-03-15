Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило министерству обороны сэкономить более 6 млрд грн. То есть если бы министерство обороны продолжало закупать яйца по 17 грн, то сумма контракта составляла бы на 6 млрд грн больше. Однако говорить о точной цифре в 6 млрд грн трудно , поскольку у нас увеличивается количество военных. Поэтому сумма, которая тратится на питание для военных, просто растет", - пояснил Николов.

Журналист рассказал, что цены на пищевые продукты для ВСУ можно еще уменьшать.

"Однако, глядя на цены по контракту на картофель и яблоки, мы понимаем, что есть люфт цен, которые можно уменьшать. Особенно на фоне закупок для других силовых структур. Например, для пограничников, которые покупают яйца по 5 грн", - добавил он.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

Уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

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