Снижение температуры, мокрый снег и дожди: прогноз погоды от Натальи Диденко на 20 октября
Завтра ожидается существенное понижение температуры воздуха. 20 октября ночью в Карпатах, а утром и днем местами в северной и центральных областях есть вероятность мокрого снега
Об этом пишет в телеграме синоптик Наталья Диденко .
20 октября осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут в восточных, центральных, северных областях.
Ночью и утром на Севере и Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасской области возможен мокрый снег.
На Западе преимущественно сухо, только в Карпатах ночью и утром дождь и мокрый снег.
В южной части Украины дожди возможны только на Запорожье и в Крыму, а в Одесской, Николаевской и Херсонской областях осадки маловероятны.
К похолоданию и осадкам еще и присоединится сильный северный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.
Максимальная температура днем не поднимется выше +4...9 градусов, в южной части будет выше, +8...14 градусов.
В Киеве в четверг – резкое изменение погоды. Похолодание до +5...7 градусов, пройдет дождь, ожидается порывистый ветер, утром возможен мокрый снег (на карте - сиреневый цвет, - ред.), днем ожидается постепенное прекращение осадков.
Синоптик пишет, что в воскресенье снова станет теплее.
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