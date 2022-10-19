Об этом пишет в телеграме синоптик Наталья Диденко .

20 октября осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут в восточных, центральных, северных областях.

Ночью и утром на Севере и Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасской области возможен мокрый снег.

На Западе преимущественно сухо, только в Карпатах ночью и утром дождь и мокрый снег.

В южной части Украины дожди возможны только на Запорожье и в Крыму, а в Одесской, Николаевской и Херсонской областях осадки маловероятны.

К похолоданию и осадкам еще и присоединится сильный северный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.

Максимальная температура днем не поднимется выше +4...9 градусов, в южной части будет выше, +8...14 градусов.

В Киеве в четверг – резкое изменение погоды. Похолодание до +5...7 градусов, пройдет дождь, ожидается порывистый ветер, утром возможен мокрый снег (на карте - сиреневый цвет, - ред.), днем ожидается постепенное прекращение осадков.

Синоптик пишет, что в воскресенье снова станет теплее.

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