Снижение потолка цен на российскую нефть: Вашингтон не желает корректировать санкции, - WSJ
США стараются не принимать меры, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"G7 хочет сохранить предельную цену российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Это сводит на нет надежду некоторых европейских столиц по усилению западных санкций в этом месяце", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, что у официального Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции против России. Это может привести к колебаниям цен на рынке, сообщает WSJ.
В феврале министр финансов Джанет Йеллен обещала, что в марте пройдет пересмотр потолка цен на нефть. В том же месяце произошло значительное снижение нефтегазовых доходов России и падение налоговых поступлений в сфере энергетики на 50 процентов.
Представители американского минфина считают, что нынешние ограничения по энергоресурсам страны-агрессора оправдали ожидания. Такая стратегия позволяет значительно снизить доходы Москвы и одновременно сохранить доступность российской нефти на рынке.
При этом в Вашингтоне отметили, что при необходимости готовы внести изменения в действующие санкции.
- В декабре 2022 года страны ЕС согласовали ограничение стоимости российской нефти на уровне $60 за баррель.
- 2 января стало известно, что Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти, лишив Москву сверхдоходов.
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