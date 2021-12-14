Снижают риск госпитализации или смерти на 89%, - Pfizer о своих таблетках от COVID-19

Об этом сообщает Reuters.



"Эта новость является дополнительным подтверждением того, что наш препарат, если он будет разрешен или одобрен, может существенно повлиять на жизнь многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают его эффективность в сокращении госпитализаций и смертности и показывают существенное снижение вирусной нагрузки", - сказал глава Pfizer. Альберто Бурло.



Клинические исследования проводились на основе данных 1000 человек. Никто из участников, которых лечили таблетками Pfizer, не умер по сравнению с 12 смертями тех, кому давали плацебо.



Pfizer ожидает одобрения лекарств Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Напомним, 8 декабря лабораторные тесты в Южной Африке продемонстрировали , что антитела вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон".