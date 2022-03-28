Снижается интенсивность перемещения войск из глубины России, а туда поехали около 600 тел уничтоженных оккупантов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

В целях продолжения ведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. В то же время, отмечается существенное понижение интенсивности перевозок с глубины местности русской Федерации.

На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки по направлениям Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М".

В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа. Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, обычно отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Так, отмечается выведение с территории Киевской области на территорию республики Беларусь в 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе Сумы, пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления. Так, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, задействованная в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию Российской Федерации.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежном и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, успеха не имеет.

Враг совершал артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

Основной целью кафиров остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, за последние пять суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb