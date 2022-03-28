Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Снижается интенсивность перемещения войск из глубины России, а туда поехали около 600 тел уничтоженных оккупантов, - Генштаб ВСУ

Снижается интенсивность перемещения войск из глубины России, а туда поехали около 600 тел уничтоженных оккупантов, - Генштаб ВСУ

28 мартa, 2022 понедельник
01:06
война с Россией

Многие подразделения выводятся на территорию России и Беларуси для доукомплектования и перегруппировки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

В целях продолжения ведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. В то же время, отмечается существенное понижение интенсивности перевозок с глубины местности русской Федерации.

На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки по направлениям Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М".

В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа. Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, обычно отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Так, отмечается выведение с территории Киевской области на территорию республики Беларусь в 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе Сумы, пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления. Так, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, задействованная в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию Российской Федерации.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежном и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, успеха не имеет.

Враг совершал артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

Основной целью кафиров остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, за последние пять суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Віктор Орбан
27 мартa, 2022 воскресенье
Украинцы просят полностью остановить венгерскую экономику, - Орбан отреагировал на просьбу отказаться от российских нефти и газа
Байден в Белом доме
26 мартa, 2022 суббота
В Белом доме разъяснили, что имел в виду Байден, говоря, что Путин не может оставаться у власти
окупанти Маріуполь
27 мартa, 2022 воскресенье
"Младшие чины всегда ждут приказов сверху", - на Западе подтверждают гибель семи российских генералов
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.19
    Продажа 33.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 мартa
01:20
Уничтожили 4 самолета, вертолет 2 ракеты и 2 БПЛА, - Воздушные Силы ВСУ
00:52
Уничтожили свободу слова в своем государстве, а теперь пытаются разрушить соседнее, - Зеленский об интервью российским СМИ и реакции властей РФ
00:37
Защитники Донбасса отбили 5 атак врага и уничтожили 4 единицы техники, - штаб ООС
00:13
В России начались репрессии против "Масяни" из-за мультика о войне в Украине и смерти Путина
2022, воскресенье
27 мартa
23:27
Россия потеряла уже 300 танков. Это столько же, сколько у армии Франции и половина танкопарка Великобритании, - эксперт
22:32
Фумио Кисида
Япония пересмотрит свою стратегию безопасности через российское вторжение в Украину, - премьер Кисида
22:04
Британия выделит 3 млн фунтов украинским ученым и приостановит сотрудничество с россиянами
21:47
Российские оккупанты сожгли дом Харчишина
21:41
Эксклюзив
Лукашенко загнан в угол, что является большой опасностью для Украины, - Гай
21:22
Зеленский Путин
Процесс окончания войны в Украине затягивает только Путин и его окружение, - Зеленский
21:20
Катар не планирует новых инвестиций в Россию, пока не появится больше "ясности по поводу стабильности", - глава МИД
21:16
Совершенно неаутентичные партии, они курировались ФСБ. Грозев рассказал, как пророссийские политики в Украине "кинули" Кремль на деньги
21:01
Фирташ
Фирташ проиграл очередной суд – его могут выдать США уже 30 марта
20:50
Эксклюзив
Кремль панически боится, что их рабское население узнает правду о войне в Украине, - Огрызко
20:46
Владимир Зеленский
После 24 февраля мы потеряли эмоциональную связь с Россией и ее народом, - Зеленский
20:24
Ракеты Starstreak готовы к размещению в Украине, - министр обороны Британии
20:24
Эксклюзив
Правительство должно готовить законопроект, предусматривающий, что Украина введет санкции против международных компаний, которые дальше ведут бизнес в России, — глава экспертного совета Украинского аналитического центра
20:04
В ответ на санкции РФ конфискует редкие швейцарские часы
19:56
Оккупанты повредили здание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове - Госинспекция ядерного управления
19:55
Роскомнадзор требует от российских СМИ не публиковать интервью, которое они брали у Зеленского
19:55
Эксклюзив
"Свет на несколько часов, дождевая вода для нужд и постоянные обстрелы": журналистка о ситуации в Чернигове
19:30
Российские захватчики массово депортируют население оккупированных территорий Украины, - Денисова
19:28
Эксклюзив
90% мужчин, которых Россия мобилизовала в ОРДЛО, уже погибли в Украине, - Асеев
19:22
Генштаб отмечает риски милитаризации оккупантами зоны отчуждения ЧАЭС
19:22
Верхушка айсберга. В Европе шокированы масштабом российской агентуры
19:14
Эксклюзив
Сегодня происходит тонкая игра, США имеют тактику двух направлений, - Гонгадзе.
19:12
Нужно остановиться, пусть умолкнет оружие и активизируются переговоры ради мира, - Папа Франциск
18:45
Федеральный президент Германии организовал концерт "за свободу и мир" с российскими солистами. Посол Украины отказался от приглашения
18:40
Канада готова помочь странам отказаться от российской нефти
18:39
Волонтеры Rescue Now UA вывезли из Харькова более сотни тяжелобольных людей
18:23
Освобождение Тростянца: российский полковник застрелился, а командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя сняли с должности
18:20
Эксклюзив
Украинцы хотят уничтожать оккупанта и боятся новых минских соглашений от власти, - Жебривский
18:09
Оксана Маркарова
Россия – террористическое государство во главе с военным преступником, - Оксана Маркарова
18:08
Давид Арахамия
В Турции 28-30 марта состоится следующий раунд переговоров, - Арахамия
18:05
Укрзалізниця анонсировала восстановление кольцевого маршрута электрички в Киеве
18:00
Эксклюзив
Сергей Жадан
"Основные эмоции - злоба и открытость": писатель Сергей Жадан о настроениях харьковчан
17:56
Зазомбированная и верит пропаганде: Лучший бомбардир ЧМ по футболу порвал отношения с первой женой из-за войны в Украине
17:44
"Будет много пленных": Украина перешла в маленькое тактическое контрнаступление в некоторых областях - Арестович
17:42
Макрон не поддержал высказывание Байдена о "мяснике" Путине
17:39
8 из 70. Накануне Россия выпустила рекордное количество ракет, но сработала украинская ПВО - The Insider
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV