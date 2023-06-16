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Война с Россией: хроника
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OPINION

Снимайте портреты, ищите общие ценности

Петр Шуклинов
16 июня, 2023 пятница
10:01
Мнение

Ненавидеть — это позиция слабого человека, не умеющего доказать, что его путь верен

Однажды напишу и буду давать ссылку на этот пост, почему я что-то не пишу. Поэтому если он вам не нравится – не обязательно мне об этом говорить, вы можете просто отписаться и не выходить из теплой ванны ненависти своих к своим. Я никого не заставляю и ничего ни от кого не требую. Возможно, это даже рефлексия для самого себя, чтобы держать правильный курс.

Итак.

Я не пишу ничего из большинства ср*ч-кейсов только по одной причине: чаще всего мне просто стыдно что-то писать об этом, потому что мои глупости прочитают военные, ежедневно рискующие жизнью.

Потому что почти каждый ср*ч, кроме коррупционных, ничего общего с настоящей целью нации выжить и победить не должно. Чаще всего ср*ч разводится исключительно ради процесса и быстрого самоутверждения (поверьте мне, я много ср*чей в своей жизни инициировал).

Однако сейчас совсем другая ситуация. Нам только кажется, что война не вернется на улицы Киева. Защита всех городов держится на титановом канате храбрости военных. Если он оборвется – нас затопит.

Иногда кажется, что все и все ненавидят. За политические взгляды. За язык. За вкус. За поведение. За неправильный комментарий или молчание.

Особенно часто меня спрашивают относительно последнего: почему я молчу об этом или где моя позиция об этом и это.

Где же моя позиция?

Проблема много знающего человека — ответственность. Я вижу, что часть людей в ср*чах очень хочет власти и денег (от мала до велика). Другая часть эти деньги и власть лихорадочно защищает (от мала до велика). Часть хочет просто внимания любой ценой (тоже самое). Еще часть ищет просто легких побед здесь и сейчас, чтобы спокойно уйти спать, наклеив какой-нибудь ярлык на согражданина.

И все талантливо — мы украинцы — друг друга закапывают.

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Не знаю, что я могу полезного добавить в этот хаос и беспорядок.

Когда я поднимаю голову и вдруг попадаю в какой-то ср*ч, мне хочется только одного: чтобы все ярые сторонники любых политических лидеров осознали, что они не враги друг другу.

Война до последнего "порохота"/"зелебота"/еtс (ненавижу эти названия, это пренебрежение к миллионам людей, нравятся они вам или нет) приведет лишь к обжигу и так небольшой нации, которая еще недавно на самом деле избрала себе президентом зека, а еще до этого – коммунистов во все виды советов.

То есть нация растет, взрослеет и развивается. Возможно, медленно. Возможно, совершает ошибки. И главное, по-моему, неумение дискутировать так, чтобы не убивать друг друга, не переходить на оскорбления, не сжигать мосты, не клеить ярлыки, которыми удобно быстро побеждать, а пытаться в каждом украинцы искать союзника, чтобы победить главного врага.

Я вас очень прошу: попробуйте не истреблять друг друга, потому что это все равно ничего не даст. У вас ничего не получится кроме одного: вы никогда не сможете с этими людьми говорить, находить общий язык и строить страну. И вам может показаться, что это классное решение. Но представьте, если бы мы просто ненавидели большинство людей, которые избрали Януковича, а не пытались объяснить/говорить/доказывать.

Ненавидеть — это позиция слабого человека, не умеющего доказать, что его путь верен. А это умение надо приобретать так, чтобы вас слышали и прислушивались. Ненависть и пренебрежение к согражданам ведет в никуда, не дает решения. Поиск общего позволит построить крепкую страну.

Если бы кто меня спросил, я бы посоветовал: снимайте портреты, ищите общие ценности.

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И хочу еще кое-что добавить. Если раньше все это было лишь в пределах ФБ, то теперь хаос ненависти понемногу переходит и в ТГ. Приходится отписываться от "политических" пабликов, потому что нет сил выбирать стороны, а от меня требуется каждый день это делать.

Я выбираю – буду гражданином, буду строить гражданское общество.

Мне нечего добавить в эти высокие дискуссии о лучших и плохих. Потому что у нас страну бомбят каждый день, гигантский кусок отторгли, сотни бойцов ежедневно погибают или получают ранения.

Что еще я могу добавить здесь?

Если хочешь увидеть человека настоящим — посмотри на него во время войны.

"Взорвался на мине. Но все хорошо, все живы, что там у вас?".

Да ничего, друг, ничего важного. Спасибо за службу. Спасибо, что защищаешь.

Работаем дальше.

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Об авторе. Петр Шуклинов, журналист

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