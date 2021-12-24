Снималась в сериале в оккупированном Крыму: еще одной российской актрисе запретили въезд в Украину

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ .



Россиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" из Абу-Даби. Пограничники установили, что осенью 2017 года она летала в оккупированный Крым на съемки сериала "Улетный экипаж" для телеканала СТС.



На полуостров актриса попала авиарейсом "Санкт-Петербург - Симферополь".



Ввиду этих обстоятельств пограничники отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.



Издание Укринформ сообщает, что речь идет об актрисе Алисе Шитиковой.

Напомним, пограничники не пустили в Украину российскую модель, которая неоднократно ездила во временно оккупированный Крым.

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