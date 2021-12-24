Снималась в сериале в оккупированном Крыму: еще одной российской актрисе запретили въезд в Украину
Пограничники не пустили в Украину российскую актрису, снимавшуюся в сериале "Улётный экипаж" в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ .
Россиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" из Абу-Даби. Пограничники установили, что осенью 2017 года она летала в оккупированный Крым на съемки сериала "Улетный экипаж" для телеканала СТС.
На полуостров актриса попала авиарейсом "Санкт-Петербург - Симферополь".
Ввиду этих обстоятельств пограничники отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
Издание Укринформ сообщает, что речь идет об актрисе Алисе Шитиковой.
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