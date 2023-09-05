Снимала стратегические объекты под видом селфи и корректировала российские атаки по Харькову: работницы энергопредприятия объявили подозрение

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, корректировавшую российские воздушные атаки по Харькову. Ею оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения.

Предварительно следователи установили, что именно по координатам, которые предоставила задержанная, летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

Чтобы скорректировать атаку противника, женщина фотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору. По указаниям врага она также передавала информацию о местах нахождения украинских военных подразделений.

Для коммуникации они использовали Telegram, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

"Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения новой вражеской разведзадачи. Женщине сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.