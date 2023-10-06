Снимал для РФ постановочное интервью о мобилизации в Одессе: коллаборант приговорен к 7 годам заключения
К 7 годам за решеткой приговорен мужчина, который, выдавая себя за сотрудника ТЦК и СП, по заказу российского телевидения снимал постановочное интервью о мобилизации в Одессе
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В ходе следствия установлено, что одессит совместно со своим приятелем-псевдожурналистом по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.
Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.
Мужчина, выдавая себя за военкома, рассказывал, как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.
"Содержание вопросов и ответов в интервью они получили от российских пропагандистов.
Вражеская пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН ТВ и в интернете", - говорится в сообщении.
При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 10 лет.
Обвинительный акт в отношении второго фигуранта – псевдожурналиста в скором времени будет направлен в суд.
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