Снимал для РФ постановочное интервью о мобилизации в Одессе: коллаборант приговорен к 7 годам заключения

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В ходе следствия установлено, что одессит совместно со своим приятелем-псевдожурналистом по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

Мужчина, выдавая себя за военкома, рассказывал, как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

"Содержание вопросов и ответов в интервью они получили от российских пропагандистов.

Вражеская пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН ТВ и в интернете", - говорится в сообщении.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 10 лет.

Обвинительный акт в отношении второго фигуранта – псевдожурналиста в скором времени будет направлен в суд.