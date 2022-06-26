"Снимаем пиджаки или раздеваемся совсем?": лидеры G7 высмеяли Путина
Лидеры стран "Большой семерки" потролили президента РФ Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом
Об этом пишет Reuters. Видео опубликовало агентство AFP .
Когда лидеры садились за стол во время первой встречи трехдневного саммита G7 в Германии, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил, стоит ли снять пиджаки или им даже следует раздеться дальше.
"Мы все должны показать, что мы жестче Путина", - сказал Джонсон, вызывая смех некоторых из его коллег.
"Верховая езда с обнаженной грудью", - добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"О да", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. "Лучшая езда на лошадях".
Reuters сообщает, что Путин несколько раз изображен без рубашки на фотографиях, опубликованных российскими государственными СМИ, в том числе на фотосессии, во время которой он ездил на коне в солнечных очках, золотой цепочке и армейских штанах.
Издание отмечает, что лидеры G7 обсудили усилия по дальнейшей изоляции России из-за ее вторжения в Украину.
- 25 июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
- 26 июня премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита "Большой семерки" согласились , что в войне России против Украины наступил критический момент.
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