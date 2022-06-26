"Снимаем пиджаки или раздеваемся совсем?": лидеры G7 высмеяли Путина

Об этом пишет Reuters. Видео опубликовало агентство AFP .

Когда лидеры садились за стол во время первой встречи трехдневного саммита G7 в Германии, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил, стоит ли снять пиджаки или им даже следует раздеться дальше.

"Мы все должны показать, что мы жестче Путина", - сказал Джонсон, вызывая смех некоторых из его коллег.

"Верховая езда с обнаженной грудью", - добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"О да", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. "Лучшая езда на лошадях".

Reuters сообщает, что Путин несколько раз изображен без рубашки на фотографиях, опубликованных российскими государственными СМИ, в том числе на фотосессии, во время которой он ездил на коне в солнечных очках, золотой цепочке и армейских штанах.

Издание отмечает, что лидеры G7 обсудили усилия по дальнейшей изоляции России из-за ее вторжения в Украину.

25 июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

26 июня премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита "Большой семерки" согласились , что в войне России против Украины наступил критический момент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb