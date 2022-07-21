СНГ, Ближний Восток и Азия. Россия предлагает "золотые визы" для тех, кто захочет инвестировать в экономику РФ
Президентом России подписан федеральный закон, упрощающий порядок получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов
Об этом сообщает "Коммерсант".
По мнению разработчиков проекта, Минэкономразвития России, в первый год запуска программы ею воспользуются около 300–400 иностранных инвесторов, а дальше — не более 600–650 в год.
"Мы видим интерес к этому механизму со стороны инвесторов из стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. По нашим подсчетам, новый закон позволит привлечь в Россию до 12 млрд руб в первый год и более 40 млрд руб в последующие. Эти инвестиции помогут в развитии строительной отрасли, сельского хозяйства, промышленности", – прокомментировал заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.
В России оформление вида на жительство занимает не менее полутора лет. Полгода уходит на оформление разрешения на временное проживание. Еще минимум год нужно прожить в этом статусе, чтобы подать заявку для перехода на следующий этап. Принятие законопроекта позволит сократить сроки оформления вида на жительство до шести месяцев. Воспользоваться привилегией смогут не только супруги и дети таких граждан, но и супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки и внуки.
С учетом лучших зарубежных практик, как основания предоставления вида на жительство рассматриваются следующие критерии: инвестиции в компании, работающие в России и создающие рабочие места; инвестиции в недвижимость. Объем инвестиций определяется на уровне 30 млн руб. Рассматривается возможность понижения этого порога для инвестирования на территориях отдельных регионов страны (Крым, ГФО).
Закон вступит в силу в январе следующего года. К этому времени все подзаконные акты будут приняты и механизм будет запущен.
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