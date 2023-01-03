"Снести при первой же возможности": в Эстонии хотят убрать еще два памятника с советской символикой

Об этом информирует эстонская общественная телерадиовещательная компания "ERR".

"Эстонское государство в лице госканцелярии просит у власти Нарвы формального согласия на удаление из городского пространства еще двух памятников с советской символикой: их намерены снести при первой же возможности", - пишет ведомство.

В обращении государственной канцелярии, направленном в Нарвскую городскую управу, говорится, что Эстонский военный музей вместе с Центром оборонных инвестиций поможет убрать объекты с символикой оккупационных властей.

"Для этого нужно ваше согласие на удаление соответствующего памятника", - отмечается в послании.

От Нарвы ждут согласия на демонтаж мемориальной доски с именами погибших в 1941-1945 годах жителей Принаровья, расположенной в парке Выйду, а также могильного памятника в Темном саду, обозначающего, как считается, место захоронения коммунистов и красноармейцев, которые погибли в боях за Нарву в ноябре 1918 года.

Глава временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов заявил, что комиссия соберется в конце следующей недели, чтобы обсудить обращение государственной канцелярии Эстонии по поводу этих двух памятников.

Напомним, в августе 2022 года власти Эстонии убрали из пограничного города Нарва советский памятник — танк Т-34, установленный к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Против переноса Т-34 выступали некоторые жители и мэр Нарвы.

24 ноября 2022 года рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 монументов на территории страны.

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