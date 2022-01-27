Снегопады в Турции заблокировали более 5 тыс. дорог
Из-за сильных снегопадов в восточных и центральных регионах Турции заблокировано 5 683 дороги
Об этом сообщает TRT Haber .
На большей части территории Турции царит холодная и дождливая погода. Из-за сильного снегопада закрыто для движения 5 683 дорог.
Снегоуборочные бригады продолжают работу по очистке и открытию дорог.
В частности, заблокированы сельские дороги в районах Хаккери, Кайсери, Сиваса, Эрзинджана, Муша и других.
Также телеканал сообщает, что из-за гололеда и пробки в результате ДТП, приостановлено движение на автомагистрали Самсун-Анкара, которая соединяет центральную часть Черноморского региона с Центральной Анталией. Из-за столкновения автомобилей на автомагистрали в районе Чорума образовалась пробка длиной в 7 км.
- Напомним, во вторник, 25 января, турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада.
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