Снегом накрыло 14 областей Украины: почти 1400 единиц спецтехники чистят дороги

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.



Сегодня, 28 декабря, осадки в виде снега, местами с дождем, наблюдаются на территории Запорожской, Николаевской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Днепропетровской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Херсонской и Хмельницкой областей.



"В областях продолжается очистка дорог от снега, дорожники посыпают противогололедными материалами проезжую часть. К работам привлечены 1 372 единицы спецтехники и 1 583 рабочих", - сообщили в Укравтодоре.



До конца суток в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. В центральных и южных областях снежный покров – до 5 см.



Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования можно найти на карте.

Напомним, в Украине 28 декабря ожидаются обильные снегопады, дождь и мороз.