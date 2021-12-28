Снегом накрыло 14 областей Украины: почти 1400 единиц спецтехники чистят дороги
Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, к работам задействованы 1 372 единицы спецтехники
Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.
Сегодня, 28 декабря, осадки в виде снега, местами с дождем, наблюдаются на территории Запорожской, Николаевской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Днепропетровской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Херсонской и Хмельницкой областей.
"В областях продолжается очистка дорог от снега, дорожники посыпают противогололедными материалами проезжую часть. К работам привлечены 1 372 единицы спецтехники и 1 583 рабочих", - сообщили в Укравтодоре.
До конца суток в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. В центральных и южных областях снежный покров – до 5 см.
Список мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования можно найти на карте.
- Напомним, в Украине 28 декабря ожидаются обильные снегопады, дождь и мороз.
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