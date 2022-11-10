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Снегиревка и Берислав – это районы, на которых строится вся система укрепленных позиций армии РФ, – военный эксперт Кузан

10 ноября, 2022 четверг
20:55
война с Россией

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что Силы обороны Украины планомерно осуществляют продвижение вперед

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Должен сказать, что нужно дождаться официальных сообщений об освобождении того или иного украинского города. Населенный пункт считается освобожденным только после проведения стабилизационных мероприятий. Только Генштаб Украины сообщает об увольнении населенных пунктов", - подчеркнул Кузан.

По словам эксперта, Снигиревка и Берислав в Херсонской области - это районы, на которых строится вся система укрепленных позиций российской армии на Юге.

"Освобождение одного из этих районов означает, что оборона противника постепенно сыпется. Силы обороны Украины планомерно осуществляют продвижение вперед. В Херсонской области продолжаются бои, там остаются российские оккупационные войска. Они еще не вышли на левый берег. Нам не нужно составлять себе завышенных ожиданий. Самое главное, что на Юге и Востоке идет продвижение ВСУ вперед", – пояснил Кузан.

  • ВСУ освободили Давидов Брид Херсонской области в начале октября.
  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • Снегиревка Николаевской области снова с украинским флагом

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