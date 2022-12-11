Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона "Единые новости".

"Проблемой "номер один" после отопительного сезона на Харьковщине является разминирование. В частности, имеющийся снег замедляет эту работу - из-за него устройства не видят взрывчатку из пластика, которую активно использовали россияне", - сказал он.

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В частности, по его словам, жители Харьковской области продолжают подвергаться обстрелам россиян. За сутки из разных видов оружия россияне атаковали общины Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

"В течение текущей недели мы объявили добровольную эвакуацию в подготовленные помещения в Харькове, а также в соседние области, включая Полтавскую", - отметил Семенуха.

Он подчеркнул, что, несмотря на недавнее накопление войск возле Купянска, угрозы населенному пункту нет.

7 декабря в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо человек погибли, за жизнь еще четырех борются врачи.

8 декабря представитель государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил , что на наличие мин необходимо проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

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