"Снег, сильный ветер и морозы": синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные
29-30 января украинцам следует ожидать гололедицы, снега, мороза и ветра
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В течение 28-29 января в Украине будут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица и сильный ветер.
Днем 29 января на Западе, Юге и Севере Украины существенных осадков не ожидается. В ночь на 30 января сухая погода будет в центральных и восточных областях.
Днем 29 января осадки в стране усилятся. Температура воздуха в большинстве регионов составит около 0°C. В ночь на 30 января она спадет до -2...-6°C.
Киевлянам ночью 29 января следует ожидать периодического снега, днем значительных осадков синоптик не прогнозирует. Ночью 30 января погода будет сухой, а днем могут начаться интенсивные осадки. Наталья Диденко предупреждает о сильном порывистом ветре 29 и 30 января. Температура воздуха будет колебаться около 0°C, а ночью на 30 января снизится до -4...-6°C. Утром будет очень скользко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.94
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное