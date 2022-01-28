"Снег, сильный ветер и морозы": синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



В течение 28-29 января в Украине будут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица и сильный ветер.



Днем 29 января на Западе, Юге и Севере Украины существенных осадков не ожидается. В ночь на 30 января сухая погода будет в центральных и восточных областях.







Днем 29 января осадки в стране усилятся. Температура воздуха в большинстве регионов составит около 0°C. В ночь на 30 января она спадет до -2...-6°C.



Киевлянам ночью 29 января следует ожидать периодического снега, днем значительных осадков синоптик не прогнозирует. Ночью 30 января погода будет сухой, а днем могут начаться интенсивные осадки. Наталья Диденко предупреждает о сильном порывистом ветре 29 и 30 января. Температура воздуха будет колебаться около 0°C, а ночью на 30 января снизится до -4...-6°C. Утром будет очень скользко.

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