Снег, сильный ветер и мороз, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 28 января

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



В пятницу, 28 января, Украину накроют снег, мокрый снег, на Юге – с дождем. Также местами прогнозируется налипание мокрого снега.



Юго-западный ветер будет задувать до штормового на Западе, Севере.

В центральных, южных и восточных областях еще будет умеренным, однако 29 января усилится до 15-20 м/с.



На Востоке, Юге и Центре ночная температура воздуха составит -3...-8°C, а в Сумской и Харьковской областях -8...-11°C. В течение дня 28 января она поднимется около 0°C, а в южных областях - до +1...+4°C.



В Киеве ветер, снег, мокрый снег с налипанием. Днем 2...+2°C.

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