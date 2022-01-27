Снег, сильный ветер и мороз, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 28 января
28 января в Украине будет мокрый снег, мороз и штормовой ветер
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В пятницу, 28 января, Украину накроют снег, мокрый снег, на Юге – с дождем. Также местами прогнозируется налипание мокрого снега.
Юго-западный ветер будет задувать до штормового на Западе, Севере.
В центральных, южных и восточных областях еще будет умеренным, однако 29 января усилится до 15-20 м/с.
На Востоке, Юге и Центре ночная температура воздуха составит -3...-8°C, а в Сумской и Харьковской областях -8...-11°C. В течение дня 28 января она поднимется около 0°C, а в южных областях - до +1...+4°C.
В Киеве ветер, снег, мокрый снег с налипанием. Днем 2...+2°C.
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