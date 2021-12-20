Снег с дождем и морозы: какой будет погода 20 декабря
20 декабря Украину накроют снег и морозы
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Западе Украины будет идти снег, дневная температура составит -2...+3 °C.
В северных областях тоже будет снежная погода. Синоптики обещают 0...-2 °C.
Центральные регионы покроет снег с дождем. Температура днем -1...+1 °C.
На Востоке пройдет снег с дождем. Синоптики прогнозируют -1...+1 °C.
В южных областях, кроме Одесской области, также следует ожидать снега с дождем, а дневная температура будет колебаться в пределах +2...+4 °C.
В Киеве снег, днем ожидается 0...-2 °C. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.
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