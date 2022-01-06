Снег, морозы и гололедица: какую погоду ждать на Рождество

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последующие двое суток в Украине без существенных осадков, лишь ночью 7 января в большинстве западных и восточных областей, а днем 8 января в Карпатском регионе небольшой снег.

Температура 7 января в течение суток от -3°C до +3°C тепла, ночью на западе страны до -6°C, 8 января ночью -4…-11°C, в Карпатах -10..-15°C, днем от -5°C до +1°C.

9 января в большинстве областей временами снег, на юге с дождем, местами гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Также можно ожидать повышения температуры на 2-5°C.