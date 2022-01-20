Снег, метели и мороз, - синоптики о погоде в Украине на 20 января

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



В Украине 20 января облачно с прояснениями. Днем на Западе и на Севере страны выпадет небольшой мокрый снег. В Карпатах и Закарпатье стоит ожидать значительного снега и метелей. На остальной территории страны будет сухая погода.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западных регионах порывы будут достигать 15-20 м/с. Синоптики предупреждают об гололеде.



В восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях дневная температура воздуха будет -1...-6°C. В остальных регионах Украины будет -2...+3°C. В Одесской области, Николаевской области и В Крыму - +1...+6°C . В Карпатах температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-9°C.

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