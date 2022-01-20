Снег, метели и мороз, - синоптики о погоде в Украине на 20 января
20 января украинцам следует ожидать гололедицу, метели, снежную и морозную погоду
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
В Украине 20 января облачно с прояснениями. Днем на Западе и на Севере страны выпадет небольшой мокрый снег. В Карпатах и Закарпатье стоит ожидать значительного снега и метелей. На остальной территории страны будет сухая погода.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западных регионах порывы будут достигать 15-20 м/с. Синоптики предупреждают об гололеде.
В восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях дневная температура воздуха будет -1...-6°C. В остальных регионах Украины будет -2...+3°C. В Одесской области, Николаевской области и В Крыму - +1...+6°C . В Карпатах температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-9°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.18
Покупка 28.18Продажа 28.49
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное