Об этом сообщает Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины местами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.

На юге вероятность осадков будет завтра меньше.

Температура воздуха 2 февраля в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 0+4, в южной части +4+7 градусов.

В Киеве в среду будет мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться. В ближайшую ночь в столице до -2 градусов, завтра днем до +2 градусов.

Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресения.

И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb