Снег и гололедица ожидается в Украине 2 февраля: прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует 2 февраля в Украине преимущественно снежную погоду с гололедицей и минимальными морозами
Об этом сообщает Наталья Диденко.
В большинстве областей Украины местами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.
На юге вероятность осадков будет завтра меньше.
Температура воздуха 2 февраля в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 0+4, в южной части +4+7 градусов.
В Киеве в среду будет мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться. В ближайшую ночь в столице до -2 градусов, завтра днем до +2 градусов.
Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресения.
И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом.
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