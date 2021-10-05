СНБО запустил сайт с санкционные спискам

Об этом свидетельствуют данные на сайте Sanctions-t.rnbo.gov.ua.

Совет национальной безопасности и обороны запустил сайт с украинскими санкционные спискам.

В нем почти 4 тыс. записей с физическими лицами, и почти 2 тыс. - с юридическими.

На сайте реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место жительства.

В отношении юридических лиц указаны следующие данные: название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb