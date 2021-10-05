СНБО запустил сайт с санкционные спискам
СНБО запустил сайт, на котором доступен перечень лиц, попавших под санкции Украины
Об этом свидетельствуют данные на сайте Sanctions-t.rnbo.gov.ua.
Совет национальной безопасности и обороны запустил сайт с украинскими санкционные спискам.
В нем почти 4 тыс. записей с физическими лицами, и почти 2 тыс. - с юридическими.
На сайте реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место жительства.
В отношении юридических лиц указаны следующие данные: название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.
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