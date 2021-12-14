СНБО запустил онлайн-карту для мониторинга использования недр Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Поскольку мониторинг и контроль использования недр являются вопросами национальной безопасности, в рамках информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА" Аппаратом СНБО Украины была создана система мониторинга пользования недрами", - говорится в сообщении.

Карта находится в свободном доступе. Основой системы является ГИС-портал, на котором автоматически обновляется информация про:

спецразрешения на пользование недрами;

конечных бенефициарных владельцев и учредителей компаний, являющихся владельцами спецразрешений;

условия выдачи и историю смены статусов;

территорию, где расположены залежи;

добычу за последний год и за все время разрешения;

месторождения полезных ископаемых;

скважины нефти и газа;

начисленную рентную плату на спецразрешение и уплату ренты в контексте владельцев разрешений и громад и т.д.

Все данные будут представляться Государственной службой геологии и недр, Государственной налоговой службой и Министерством юстиции Украины.



"По состоянию на 14 декабря 2021 года в Украине действует 3070 специальных разрешений на пользование недрами, 581 из которых - с участием государства. Эти разрешения находятся на территории 1046 громад, их владельцами являются 2061 юридическое лицо и 64 физических лица-предпринимателя. В 2020 году их владельцы уплатили 51,4 млрд грн рентной платы (включая пользование водными ресурсами)", - сообщают в пресс-службе.

Решение СНБО "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства", президент Владимир Зеленский ввел в действие в июле 2021 года. В СНБО отмечают, что это решение улучшит процесс обмена данными между государственными органами, чтобы мониторить и контролировать использование недр.

Напомним, 6 декабря Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6394 "Об экономическом паспорте", согласно которому плата за использование украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей - граждан Украины.

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