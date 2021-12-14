СНБО запустил онлайн-карту для мониторинга использования недр Украины
Во вторник, 14 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов представил систему мониторинга использования недр Украины
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Поскольку мониторинг и контроль использования недр являются вопросами национальной безопасности, в рамках информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА" Аппаратом СНБО Украины была создана система мониторинга пользования недрами", - говорится в сообщении.
Карта находится в свободном доступе. Основой системы является ГИС-портал, на котором автоматически обновляется информация про:
- спецразрешения на пользование недрами;
- конечных бенефициарных владельцев и учредителей компаний, являющихся владельцами спецразрешений;
- условия выдачи и историю смены статусов;
- территорию, где расположены залежи;
- добычу за последний год и за все время разрешения;
- месторождения полезных ископаемых;
- скважины нефти и газа;
- начисленную рентную плату на спецразрешение и уплату ренты в контексте владельцев разрешений и громад и т.д.
Все данные будут представляться Государственной службой геологии и недр, Государственной налоговой службой и Министерством юстиции Украины.
"По состоянию на 14 декабря 2021 года в Украине действует 3070 специальных разрешений на пользование недрами, 581 из которых - с участием государства. Эти разрешения находятся на территории 1046 громад, их владельцами являются 2061 юридическое лицо и 64 физических лица-предпринимателя. В 2020 году их владельцы уплатили 51,4 млрд грн рентной платы (включая пользование водными ресурсами)", - сообщают в пресс-службе.
Решение СНБО "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства", президент Владимир Зеленский ввел в действие в июле 2021 года. В СНБО отмечают, что это решение улучшит процесс обмена данными между государственными органами, чтобы мониторить и контролировать использование недр.
- Напомним, 6 декабря Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6394 "Об экономическом паспорте", согласно которому плата за использование украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей - граждан Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.15
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное