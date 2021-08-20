СНБО ввела санкции против причастных к обыскам и задержанию крымских татар в Крыму
К 6 физлицам и одному юридическому лицу - Следственному изолятору №1 по Крыму и Севастополю применят санкции СНБО в связи с обысками и задержанию крымских татар
Об этом передает СБУ.
Отмечается, по предложению СБУ санкции СНБО применят к 6 физлицам и одному юридическому лицу - Следственному изолятору №1 по Крыму и Севастополю, причастным к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.
Глава спецслужбы Иван Баканов отметил, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, что является нарушением норм международного права и преследованием коренного народа со стороны оккупационных властей.
- Напомним, ФСБ оккупантов приходила с обысками в 5 домов крымских татар в оккупированном Крыму. 5 крымских татар задержали российские оккупанты .
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